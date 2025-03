Rompipallone.it - “È in pole”: Allegri al Milan, la notizia clamorosa è arrivata in diretta

Leggi su Rompipallone.it

Ilsta affrontando una stagione difficile e sicuramente delicata, per questo motivo lasuinha attirato parecchio.Ilè in un momento molto delicato della sua storia: la stagione 2024/25 non è andata come i tifosi e l’intero ambiente si sarebbero aspettati, anzi. Sono arrivate sconfitte pesanti in campionato e la brutta eliminazione dalla Champions League non ha per nulla aiutato.La Supercoppa Italiana vinta contro l’Inter, all’arrivo di Sergio Conceicao, aveva dato un barlume di speranza ma lo slancio di quel momento è durato solamente un attimo. Per questo motivo la società ha iniziato a guardare già verso il futuro.Stando alla situazione attuale e allo stato attuale delle cose, molto probabilmente Sergio Conceicao a fine stagione saluterà e ilsta perciò pensando a una figura che possa andare a sostituirlo.