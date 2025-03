Notizie.com - È il dazi-day per l’acciaio e l’alluminio europeo (e italiano). Lange (Inta): “Dolore tariffario, ma risponderemo con fermezza”

A partire da oggi, mercoledì 12 marzo 2025, sono entrati in vigore istatunitensi del 25% su tuttoche entrano nel paese.Una misura annunciata dal presidente Usa Donald Trump già il 10 febbraio scorso. Il tycoon era intenzionato a ripristinare la tariffa del 25% sulproveniente dall’Unione europea. Previsto, inoltre, l’aumento della tariffa (già al 10%) sul, che raggiunge anch’essa il 25%.È il-day per(e).): “, macon” (ANSA/CANVA FOTO) – Notizie.comI provvedimento Usa soppiantano tutti gli accordi alternativi presi in questi anni, nonché tutte le eccezioni generali approvate. Il caso è stato affrontato in queste ore da Bernd(S&D), presidente della Commissione per il commercio internazionale () del Parlamento