Lanazione.it - E il centrosinistra unito abbandona per protesta: "Rifiutata la discussione"

Lunedì la coalizione diha deciso dire l’aula del consiglio comunale "in segno di" perché "per l’ennesima volta, il sindaco Michele Conti e la maggioranza di centrodestra si sono rifiutati di affrontare un tema cruciale per la città: la situazione della Polizia Municipale e del suo comandante". Lo hanno reso noto in un comunicato congiunto Pd, Sinistra unita per Pisa e la lista civica La città delle persone. "Riteniamo in accettabile - hanno scritto le opposizioni in una nota - che una questione così importante venga sistematicamente ignorata. La sicurezza dei cittadini passa anche dall’efficienza e dall’organizzazione della Municipale, un corpo oggi in grande difficoltà, lasciato senza risorse adeguate e senza una chiara direzione. È dovere dell’amministrazione affrontare questa crisi e garantire risposte concrete ai cittadini".