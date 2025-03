Ilfattoquotidiano.it - “E’ furibondo per la mano ‘malandrina’ di Ben Affleck. Non vuole più vedere niente del genere, altrimenti la lascerà”: l’ultimatum del fidanzato di Jennifer Garner

Il feeling tra Bene l’exè palpabile, così evidente da scatenare le ire deldi lei. Sì, perché le foto con ladell’attore nell’abbraccio con l’ex moglie hanno fatto il giro del mondo, finendo anche sotto gli occhi del compagno di lei. Dopo aver provocato la rabbia diLopez, che si sentirebbe tradita dal comportamento dell’attore statunitense,ha messo in allerta anche John Miller, tanto da spingerlo a lanciare un ultimatum alla diva.Il gesto che ha scatenato l’ira di Miller risale a oltre una settimana fa, quando Benè stato avvistato in tenere effusioni con l’ex mogliedurante una partita di paintball al Combat Paintball Park di Castaic, California. In uno scatto,afferra affettuosamente la vita dellamentre lei mira con la pistola da paintball.