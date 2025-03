Ilrestodelcarlino.it - E Frontone protesta contro la chiusura della banca

Ladello sportellorio diIntesa San Paolo a, annunciato per la fineprossima primavera o l’inizio estate, non va proprio giù al sindaco Daniele Tagnani (foto). "È assolutamente inconcepibile il piano territoriale di smantellamentorio portato avanti daIntesa San Paolo - dice il primo cittadino di-. In un momento storico in cui viene ribadita dalla politica l’importanza del mantenimento dei servizi nelle aree interne, la presentazione di un piano da parte di Intesa, che prevede ladelle filiali, tra cui(oltretutto recentemente ristrutturata), denota una grave carenza strategica territoriale e apre la strada all’esclusivo interesse economico basato sui numeri. Le banche in generale, specie nelle aree interne, hanno rappresentato un volano economico per famiglie ed imprenditori e tali scelte, oltre a lasciare scoperti servizi essenziali per la popolazione, specie quella anziana, colpiscono al cuore zone economiche già messe a dura prova dal sistema finanziario".