E-commerce e pratiche ecologiche | la nuova frontiera degli acquisti online

Life&People.it Negli ultimi anni, l’e-ha subìto un cambiamento radicale, e non si tratta solo di un’evoluzione tecnologica, ma di una vera e propria rivoluzione nei comportamenti e nelle aspettative dei consumatori. È come se ci fossimo svegliati, più consapevoli, più attenti all’impatto delle nostre scelte quotidiane. E non parliamo solo di una moda, ma di un cambiamento profondo nei valori. Prendiamo ad esempio un dato: oltre la metàitaliani (51,7%), oggi preferisce i brand che adottano. Non è solo una cifra, ma una dimostrazione tangibile di quanto stiamo diventando più responsabili nei nostri; un chiaro segnale che non siamo più solo consumatori, ma anche cittadini del mondo.Gli italiani e la sostenibilità: un dato interessanteEppure, questo non è un fenomeno isolato, né una piccola tendenza, anzi, un sorprendente 82%italiani si sente attratto dacommerciali sostenibili.