Dumfries | Prima da capitano all’Inter bello! Orgoglioso

C’è anchefra i protagonisti di Inter-Feyenoord, la vittoria per 2-1 nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League che porta i nerazzurri ai quarti. Le sue dichiarazioni dal post partita di Inter TV.QUALIFICATI – La gioia di Denzelper il 2-1 in Inter-Feyenoord: «Una grande serata per noi. Andare ai quarti di finale è molto importante per noi, abbiamo giocato molto bene e con coraggio. Sono molto contento di andare ai quarti di finale edella squadra. Io? Sono contento. Sono quattro anni qua, èessere per lavolta: sono contento, ma andiamo avanti adesso. Spinta per il campionato? Sì, perché è una grande vittoria. Adesso dobbiamo recuperare, poi domenica un’altra grande partita con l’Atalanta. Sono contento di poterla giocare, ma dobbiamo vincere.