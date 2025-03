Internews24.com - Dumfries a Ziggo Sport: «Essere capitano dell’Inter per la prima volta mi rende felice, è un momento speciale per me»

di RedazioneL’esterno, Denzel, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni dopo la vittoria di ieri in Champions League contro il FeyenoordIntervenuto ai microfoni dial termine di Inter Feyenoord di ieri sera, Denzelha espresso tutta la propria gioia per l’accesso ai quarti di finale di Champions League dove la squadra di Simone Inzaghi sfiderà il Bayern Monaco di Vincent Kompany. All’esterno olandese è stato chiesto un commento sulla prestazione del giovanissimo Aymen Sliti, il quale ha esordito proprio ieri a San Siro all’età di 18 anni col club olandese.SULLA PRESTAZIONE DI SLITI – «Penso che abbia giocato con coraggio. È ovviamente un ragazzo giovane, che stava facendo il suo debutto in Champions League. Quando l’ho guardato, ho notato come sia un ragazzo con del potenziale.