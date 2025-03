Internews24.com - Dumfries a Sky: «Sto giocando tanto e bene, sono contento. Un orgoglio indossare la fascia da capitano, tutti vogliono batterci»

di RedazioneL’esterno dell’Inter, Denzel, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in Champions League contro il FeyenoordIntervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter Feyenoord, Denzelsi è espresso così commentando l’accesso ai quarti di finale di Champions League.QUANTA FORZA CI DA ANDARE A GIOCARE I QUARTI DI FINALE COL BAYERN MONACO IN QUESTO MOMENTO DELLA STAGIONE? – «Si, è stata una bella partita, una grande serata per noi.di andare ai Quarti, il Bayern è una grande squadra».SALTO DI QUALITÀ MIO NEGLI ULTIMI MESI? – «Mi sento, in forma. Voglio continuare così,perché giocoe anchemolto».INTER LA SQUADRA DA BATTERE IN CAMPIONATO E IN CHAMPIONS? – «Sì, penso che siamo una squadra forte quindi tuttevincere contro di noi.