Amica.it - Dress Codes: a Kensington Palace in mostra la moda royal come non l’abbiamo mai vista

Leggi su Amica.it

Vere e proprie chicche. Imperdibili, per i fan dellafamily britannica. Non è un caso che ci sia molta attesa per l’inaugurazione di, lain programma a Londra, a, da domani, 13 marzo, al 30 novembre. In vetrina gli abiti da cerimonia indossati dai reali inglesi e non solo, molti dei quali mai esposti finora., lamaifinoraSupportata dalla Blavatnik Family Foundation e da Avis Charles Associates e curata dall’ente benefico indipendente Historics,presenta una serie di abiti facenti parte dellaCeremonialCollection, la collezione che riunisce i più interessanti capi di abbigliamento indossati a corte negli ultimi cinquecento anni.