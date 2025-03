Lanazione.it - Dreoni Giocattoli, c’è la data di chiusura. È la fine di una favola, un colpo al cuore per Firenze

Leggi su Lanazione.it

, 12 marzo 2025 –perde un altro pezzo della sua anima. Dopo oltre un secolo di storia,abbassa le saracinesche. Unalper la città e per tutti coloro che, almeno una volta nella vita, hanno varcato quella soglia incantata, immergendosi in un mondo fatto di trenini, bambole e giochi di legno. Il 28 marzo sarà l’ultimo giorno di apertura: fino ad allora, le sorelle Laura e Silviaresteranno dietro il bancone per svuotare gli scaffali e vendere quello che rimane. Il contratto dei sette dipendenti scadrà il 15 marzo e non verrà rinnovato. Dopo anni di resistenza, il peso di un fondo da mille metri quadri e di un mercato in trasformazione si è fatto insostenibile. “Ce l’abbiamo messa tutta, ma non possiamo più andare avanti. Non c’è più lavoro per sostenere uno spazio così grande” dicono con amarezza le titolari.