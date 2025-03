Lopinionista.it - “Dreams On Toast”, l’ottavo album per i The Darkness

Leggende del rock, Thesono pronti a tornare con ‘On’,in arrivo il 28 marzo su etichetta Cooking Vinyl.“Hai presente quella cosa quando il respiro di Dio solletica la tua anima e ti dice di creare? Già, fa ridere anche me, ma non puoi resistere” commenta il frontman Justin Hawkins. “Dio potrebbe non avere il potere che aveva una volta, ma sa dannatamente bene ciò di cui il mondo ha bisogno adesso, ed è il rock dolce rock. E chi siamo noi, semplici mortali dalle straordinarie capacità, per discutere con il divino?”.“Quindi, ci siamo impegnati per dare il meglio, per pensare al meglio, alle canzoni d’èlite, alla musica che cambia la vita dei secoli. Poi abbiamo tirato fuori una dozzina di pezzi, che vi presentiamo qui, serviti sopra i resti carbonizzati dei vostri invidiosi contemporanei.