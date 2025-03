Tvplay.it - Dramma Juve, Giuntoli il primo ad andare via: la sentenza è durissima

Lantus si avvicina agli ultimi mesi del campionato con in mente già il progetto rivoluzionario per le prossime stagioni: Cristianoa rischio? La risposta.Sul banco degli imputati ormai da tempo è finito mister Thiago Motta. L’allenatore dellantus viene spesso considerato il principale protagonista in negativo dell’annata che stanno vivendo i bianconeri, i quali sono comunque in lotta per il piazzamento alla prossima edizione della Champions League, ma di certo hanno vissuto una stagione di eccessivi alti e bassi e incapacità di dare continuità ai risultati.iladvia: la(LaPresse) – tvplay A dieci giornate dalla fine del campionato, c’è tensione affinché cali il sipario e ci si possa predisporre a lavorare a una vera e propria rivoluzione.