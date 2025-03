Davidemaggio.it - Doppiaggio con l’IA? Sempre meglio di niente

Prime Video ha di recente annunciato di voler sfruttare l’intelligenza artificiale per doppiare film e serie tv che ne sono sprovvisti, con il lancio di un progetto pilota che in prima battuta riguarderà solo dodici titoli, ma che ha già fatto storcere il naso a tanti. Sia per la dubbia qualità del risultato – che tuttavia dovrebbe essere controllato e gestito da esperti – sia per il futuro dei professionisti del settore, che alla lunga potrebbero veder ridotta la loro mole di lavoro. Andando però ad analizzare il mercato nostrano, paradossalmente l’idea potrebbe tappare grossi e fastidiosi buchi che si sono venuti a creare nelle piattaforme streaming. Tanti, troppi titoli inseriti negli abbonamenti italiani non sono doppiati, il che costringe gli utenti ad usufruire dei sottotitoli nel caso in cui non comprendano la lingua originale.