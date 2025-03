Ilgiorno.it - Dopo le frazioni Cantone e Sant’Ilario il centro città vuole la casetta dell’acqua

Il Comune si prepara a discutere una proposta che punta a migliorare l’accesso all’acqua potabile in aree strategiche del territorio. Con una mozione presentata dalla Lega, si chiede all’amministrazione comunale di attivarsi con Cap Holding per il posizionamento di una nuova ““ nella cosiddetta piazza del Mercato, in via Toniolo. Questa iniziativa nasce dall’esperienza positiva maturata con le due casette già installate, una ae l’altra a, e mira a colmare una lacuna in, attualmente privo di un punto di distribuzione simile. La scelta della sede, nel cuore della, è studiata per garantire massima visibilità e accessibilità: piazza del Mercato, situata in una zona di forte passaggio, è dotata della possibilità di parcheggi temporanei.