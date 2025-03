Fanpage.it - Dopo le frasi sulle donne incinte, consigliera di Treviglio non si dimette più: “Solo fake news, lo dice ChatGpt”

Criticata per le sue parole pronunciate in Consiglio comunale a(Bergamo), Silvia Colombo ha deciso di non rendere effettive le dimissioni da. Lo ha spiegato il marito, Luca Secchi, durante una conferenza stampa ieri mattina, 11 marzo. Sarebbe confermato, invece, l'addio a Fratelli d'Italia.