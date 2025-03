Formiche.net - Dopo l’accordo di Gedda, anche Putin è in difficoltà. D’Anna spiega perché

Uscito, anzi cacciato, dalla finestra dello Studio Ovale, Zelensky rientra alla Casa Bianca dalla porta principale. Messo al tappeto in diretta Tv da Trump e dal suo vice Vance, il presidente Ucraino forte della solidarietà dell’opinione pubblica internazionale e del sostegno dell’Europa, dell’Inghilterra e dell’intero occidente, in due settimane ha ribaltato la situazione ed ha trasformato l’umiliazione in una sorta di cavallo di Troia ucraino nel cuore dell’establishment dell’amministrazione Usa che appoggia.Presi in contropiede, c’è cautela mista a scetticismo a Mosca rispetto alla proposta di una tregua di 30 giorni concordata nei negoziati difra il segretario di Stato Marco Rubio e dal consigliere per la sicurezza nazionale di Washington Michael Waltz, nonché da Andriy Yermak, capo dello staff del presidente Zelensky, dal ministro degli Esteri Andrii Sybiha e dal ministro della Difesa dell’Ucraina Rustem Umerov.