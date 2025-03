Formiche.net - Dopo il voto in Groenlandia, si apre la partita per l’Artico. Cosa significa per l’Italia secondo Rauti

Leggi su Formiche.net

Le elezioni legislative dell’11 marzo per il rinnovo del Parlamento monocamerale dellahanno posto l’isola più grande del mondo — oltre due milioni di chilometri quadrati per 56 mila abitanti — e il suo futuro politico al centro dell’attenzione geopolitica globale. La, infatti, è un tassello cruciale nello scacchiere geopolitico del, che vede la polarizzazione degli interessi dei maggiori attori internazionali: Stati Uniti, Russia, Cina ed Europa. Interessi esplicitati dalla nuova amministrazione statunitense sin dall’insediamento e giustificati per motivi di sicurezza nazionale. I cambiamenti climatici e lo scioglimento dei ghiacci hanno prodotto l’apertura di nuove rotte artiche marittime e commerciali, ambite sia dalla Cina sia dalla Russia — la cui dottrina marittima, nata nel 2022, mira allo sviluppo di una rotta nordica sicura e navigabile tutto l’anno e quindi alternativa e competitiva rispetto a quelle tradizionali.