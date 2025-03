Liberoquotidiano.it - Dopo anni, riappare in pubblico Adriano Celentano: ecco il suo volto oggi, la foto è clamorosa | Guarda

in. Il "Molleggiato" è stato immortalato con niente di meno di Spike Lee. Un incontro milanese imprevedibile, visto che l'ultima apparizione pubblica del cantante risale al 2019. Eppure, a distanza di, unadiffusa dall'Adnkronos fa riaccendere la speranza dei fan. Per incontrare il regista americano,avrebbe lasciato la villa di Galbiate e la cosa, sempre più rara, non è passata inosservata. Al momento non si conosce l'oggetto del loro colloquio. Forse, è l'ipotesi più probabile, c'entra il nuovo film del regista americano Highest 2 Lowest, in uscita in primavera e dato in arrivo al festival di Cannes. O forse, la sua colonna sonora? La pellicola porta in scena un thriller poliziesco, il remake in lingua inglese del film di Akira Kurosawa del 1963 High and Low.