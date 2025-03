Ilrestodelcarlino.it - Donne in lotta per la libertà in Iran. Incontro con Zahra Toufigh

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Laper ladellein: questo il tema che sarà da, giurista dell’Associazione Libereiane, venerdì alle 20.45, all’Auditorium Loria. ‘. Apartheid di genere’ è il titolo dell’, a partecipazione gratuita e aperto a tutta la cittadinanza, dove la giurista cercherà di fare il punto su quello che è lo stato delle rivendicazioni per ladellenel paese, su come continuano le lotte e con quali rivendicazioni e risultati. Si parte da un tragico evento: il 13 settembre 2022 Mahsa Amini, cittadinaiana, fu arrestata dalla polizia religiosa della capitale Teheran, dove si trovava con la sua famiglia in vacanza, con l’accusa di non aver indossato in modo corretto l’hijab, il velo prescritto dalla legge che, dal 1981, obbliga tutte lenel paese, siano esse straniere o residenti, a indossarlo.