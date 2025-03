Spazionapoli.it - Donnarumma super in Liverpool-PSG: Kvara gli scrive in napoletano sui social – FOTO

Gianluigigrande protagonista in– Paris Saint Germain: l’estremo difensore è stato particolarmente decisivo, soprattutto ai calci di rigore. Il sipariettoconè imperdibile.Il Napoli sente profumo d’Europa, e non è solo una questione di nostalgia. L’obiettivo di inizio stagione era chiaro come il sole: tornare tra le big della UEFA Champions League, un traguardo che per gli azzurri non è solo una medaglia da appendere al petto, ma una leva fondamentale per la crescita economica del club. Dopo un’annata senza competizioni europee – assenza che ha pesato come un macigno, visti i tanti anni di militanza consecutiva – la situazione in classifica ora fa tirare più di un sospiro di sollievo a tal riguardo. Il ritorno in Champions è a un passo, e c’è chi già immagina la prossima stagione con un sogno ancora più grande in tasca: uno Scudetto da cucire sulla maglia, come ciliegina sulla torta di un progetto che sta riprendendo slancio.