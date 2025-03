Lapresse.it - Donnarumma, simbolo della vittoria del Psg ai rigori: da “fallimento” a supereroe

Da “” a, da “portiere incapace di fare la differenza” a uomo “chiave, autoritario e immenso”. Nel mondo del calcio non si conoscono le mezze misure e ‘Gigio’lo sa. Gli è bastata una partita da nove in pagella come certificato da ‘L’Equipe’ (mai stata tenera con lui), per far ammutolire la stampa francese che davanti alla prestazione monstre del portiere del Psg contro il Liverpool in Champions ha cambiato completamente opinioni, traiettorie e prospettive dopo appena 48 ore.Messo al muro dalla critica transalpina Alla vigilia del ritorno degli ottavi contro i Reds, il numero unoNazionale azzurra era stato messo al muro, preso di mira dalla critica transalpina che aveva, senza troppi giri di parole, invitato il club parigino a prendere in considerazione anche un altro estremo difensore spingendo di fatto la dirigenza a non avventurarsi in un ulteriore rinnovo del portiere italiano fino al 2026.