Donnarumma salvatore del PSG | Liverpool eliminato ai rigori!

Il PSG passa aicontro il. Dopo lo 0-1 dell’andata, i parigini fanno 1-0 ad Anfield e aiasfaltano gli inglesi. Super.TIRATISSIMO – Ad Anfield Road va in scena il clamoroso ottavo di finale tra i dominatori della Premier League, il, e quelli della Ligue 1, il PSG. Si riparte dallo 0-1 dell’andata, con i Reds di Slot vittoriosi con tanta fortuna, dopo l’assoluto dominio dei parigini, che hanno preso a pallate la porta di Alisson, il quale ha tenuto a galla i suoi con delle prodezze clamorose. In questo ritorno, vige maggior equilibrio anche se l’agonismo rimane altissimo. Ilinizia forte con Salah molto in palla. Ma al dodicesimo minuto è Dembele a portare in vantaggio il PSG in mischia. Ad Anfield è dunque perfetta parità: 1-0 all’andata per ile 1-0 al ritorno per la squadra di Luis Enrique.