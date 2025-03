Ilnapolista.it - “Donnarumma eroe”, L’Equipe celebra Gigio: è lui il salvatore del Psg

dopo le polemiche dell’andataUna settimana crocifisso, oggi portato in trionfo. È il football. È la vita.lo sa bene e stasera è l’per la stampa francese oltre che per i tifosi del Psg. Ha parato due rigore su tre al Liverpool e ha così consegnato i quarti di finale alla formazione di Luis Enrique.Scrive:Fortemente criticato dopo l’andata, reo di non essere riuscito a fermare il tiro di Harvey Elliott, Gianluigiha risposto sul campo. Preservato contro il Rennes (4-1) questo fine settimana in Ligue 1, l’italiano è stato chiamato più volte in causa contro il Liverpool, spesso nel gioco aereo. Ma il suo show è iniziato ai calci di rigore. Grazie alla sua apertura alare, unita a due buone intuizioni, il portiere di 1 metro e 96 ha bloccato i tentativi di Darwin Nunez e Curtis Jones.