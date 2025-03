Iltempo.it - Donnarumma eroe ad Anfield, Liverpool ko ai rigori e Psg ai quarti

(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint-Germain vince ai calci di rigore contro ile vola aidi finale di Champions League. La gara, dopo l'1-0 firmato da Dembèlè, si è decisa dal dischetto: protagonista Gianluigi, il portiere italiano ha neutralizzato ben due. Eliminato il, il Psg prosegue il suo cammino europeo: nel prossimo turno la squadra di Luis Enrique incontrerà la vincente di Aston Villa-Bruges (gli inglesi partono da un vantaggio 3-1).Ritmi folli, sin dai primi istanti. I primi dieci minuti sono stati dominati dalla squadra di Arne Slot – due le occasioni sprecate da Salah -, ma alla prima vera occasione il Psg è passato in vantaggio con Dembèlè (12'pt) dopo un pasticcio difensivo della difesa del. I Reds hanno risposto con una conclusione dalla distanza di Konatè (deviata in corner da), ma l'occasione più ghiotta è capitata a Barcola, che solo davanti ad Alisson non è riuscito a segnare il gol 2-0.