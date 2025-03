Genovatoday.it - Donna morta schiacciata da una palma: l'albero era inclinato dal 2008

Leggi su Genovatoday.it

Lache questo pomeriggio cadendo ha ucciso ladi 57 anni in piazza Paolo Da Novi, alla Foce, era inclinata dal. Lo segnalano i residenti della zona e per verificarlo basta controllare le immagini sulla Street View di Google Maps che mostrano come l'fosse a rischio crollo.