Donazioni aumentate del 20% a Verona durante la Giornata di Raccolta del farmaco 2025

Un incremento del 20% rispetto all’anno scorso con 18.185 confezioni donate dai veronesi in 163 farmacie, per un valore medio di oltre 165.000 euro. È questo il positivo bilancio della XXVadidelsvoltasi tra il 4 e il 10 febbraio in 163 farmacie die provincia.