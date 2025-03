Romadailynews.it - Domenica 16 marzo Run Rome the Marathon: piano viabilità e trasporti

In occasione della maratona, è prevista una serie di chiusure al traffico per garantire la sicurezza e il buon svolgimento della manifestazione. Ecco i principali cambiamenti:Dalle 00:01 di16saranno chiuse al traffico via di San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Fori Imperiali.Alle 7:30 circa verrà chiuso l’intero percorso della maratona, che interesserà diverse zone centrali della città. Le strade verranno riaperte intorno alle 15:30, quando la manifestazione sarà terminata.In considerazione della maratona, saranno apportate modifiche al trasporto pubblico:Dieci linee di autobus saranno temporaneamente sospese: 2, 19nav, 30, 40, 51, 64, 70, 77, 280, 628.Dodici linee subiranno deviazioni su percorsi alternativi: 23, 85, 160, 226, 671, 714, 767, 982, C2, C3, C6, C8.