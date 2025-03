Ilfattoquotidiano.it - “Dobbiamo dire sempre dove dormiamo, ma a volte è complicato saperlo in anticipo. Io ho un metodo”: Berrettini racconta i test anti-doping

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Loro sanno tutti i ca**i miei:sto,dormo. È un po’ un peso, una roba stressante“. Intervistato al podcast Tintoria, Matteoha parlato dei controllinel tennis (argomento caldo soprattutto dopo il caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner), spiegando in cosa consiste tutta la procedura necessaria per effettuarli.ha registrato l’intervista nei giorni della visita al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, quindi prima che fosse noto lo stop di tre mesi per Sinner.Per questo nel podcastnon ha parlato dell’accordo con la Wada, ma ha invece svelato come funzionano i controlli. “Capita spesso, e sonoa sorpresa. Asono solo urine, altre comprendono anche esami del sangue. Abbiamo un app in cuicosì che loro possano arrivare la mattina”, ha spiegato