Djurgarden-Pafos | le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2024/2025. Gli svedesi devono ribaltare il gol di svantaggio dell’andata.si giocherà giovedì 13 marzo 2025 alle ore 18.45 presso la 3 Arena.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli svedesi hanno chiuso la fase eliminatoria al quinto posto con 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nonostante il cambio di guida tecnica, la squadra di Honkavaara parte con fiducia e decisa a sfruttare il fattore campo per ribaltare lo svantaggio dell’andata.il cammino dei ciprioti in questa Conference è iniziato con due turni preliminari nei quali ha avuto bisogno dei tempi supplementari per superare sia lo Zalgiris che il Cska Sofia. Nel girone, tre vittorie e un pareggio sono serviti per disputare il playoff dove ha eliminato l’Omonia Nicosia.