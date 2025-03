Laverita.info - Dizionario Testardo | Originale, cioè: tutto nello sguardo

Cos'è l'? Il termine richiama sia l'origine, la genesi di ogni concezione e percezione artistica, sia la felice combinazione di stranezza e novità che caratterizza l'opera. Ma come si fa essere "originali"? Come si cerca o identifica questa categoria nella produzione e nella fruizione del contenuto artistico? "" chiama in causa un grande artista contemporaneo italiano, Carlo Benvenuto, che della riflessione sulla natura dell'"" ha fatto il suo fulcro poetico, e affronta con lui il rovello alla base della creazione artistica. Per scoprire che la magia dell'sta nella cattura delloprima che nella teorizzazione critica, la quale rischia invece di fungere da ortopedia falsante nell'esperienza di chi osserva.Ospite della puntata: Carlo Benvenuto, artistaColonna sonora: Edward Elgar, Sospiri Op.