Divisioni tensioni e scontri | in Corea del Sud la crisi politica continua

Sono giorni di attesa indel Sud. La Corte costituzionale deciderà a breve quale sarà il destino di Yoon Suk Yeol, il presidente messo in stato d’accusa dopo aver tentato di imporre la legge marziale nel Paese lo scorso dicembre. Due sono i possibili scenari: la conferma dell’impeachment, che destituirebbe definitivamente il leader conservatore e spianerebbe la strada alla convocazione di elezioni anticipate nel giro di due mesi, oppure il clamoroso annullamento, che al contrario consentirebbe a Yoon di tornare in carica. Nel frattempo, il 64enne, arrestato il 15 gennaio con l’accusa di insurrezione, è stato appena rilasciato in seguito alla decisione del tribunale distrettuale centrale di Seoul. Yoon è uscito di prigione agitando la mano e salutando i suoi sostenitori, ancora numerosissimi nonostante quanto accaduto.