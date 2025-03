Lanazione.it - Divieto bevande in vetro e alcolici col Panathinaikos a Firenze

Leggi su Lanazione.it

, 12 marzo 2025 - Per l'incontro di calcio Fiorentina-di Conference League del 13 marzo la prefettura diha stabilito che ildi vendita per asporto diino lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali del centro storico e lungo tutti i viali di circonvallazione, e nella zona dello stadio Franchi da piazza delle Cure, a viale dei Mille, a viale De Amicis, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi, viale Volta. Inoltre la prefettura ha stabilito lo stesso giorno ildi consumo dialcoliche (di qualunque gradazione) e di ogni altra bevanda ino lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali da piazza Indipendenza, a via Nazionale e in zone vicine allo stadio comunale Franchi. Vietata la detenzione di bombolette spray con urticanti sia dentro lo stadio Franchi sia all'esterno.