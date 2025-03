Bergamonews.it - Divano scaricato nell’Oasi protetta delle oche: “Gesto non tollerabile, seguiamo una pista”

Alzano Lombardo. “Se hai perso il, te lo abbiamo trovato e te lo riportiamo volentieri a casa”. Il sindaco di Alzano Lombardo Camillo Bertocchi sceglie l’ironia per commentare via social l’ennesimo sconsiderato episodio di abbandono di rifiuti: martedì 11 marzo nel territorio della città seriana unè statonel Serio.Il sofà è stato abbandonato nei pressi di un’area, l’Oasidella Guidana. “Il volontario che si occupa degli uccelli lo ha notato nel letto del fiume e lo ha iniziato a trascinare verso la riva – racconta il primo cittadino -. Gli operatori comunali ne hanno completato la rimozione e presto procederemo con lo smaltimento”. L’oasi faunistica si trova nei confini del Parco del Serio, in una piccola insenatura del corso d’acqua nell’areapiscine di Alzano: ospitapadovane, ma anche anatre, germani reali e cigni.