Disservizi dei trasporti su gomma Sindaci e pendolari in piazza

Cresce l’adesione alla manifestazione deicontro ideisu, prevista per giovedì 13 marzo alle 7. Alla protesta parteciperanno anche alcuni comitati di. La protesta durerà circa due dalle 7 alle 9 con un sit in presso la fermata situata dopo il cavalcavia e lungo la pista ciclabile dietro il supermercato MD. Oltre ai tredicidei comuni di Zibido San Giacomo, Vernate, Noviglio, Vermezzo con Zelo, Gudo Visconti, Casorate Primo, Casarile, Lacchiarella, Motta Visconti, Binasco, Bubbiano, Calvignasco e Rosate, saranno presenti anchedi diversi comitati che da anni denunciano i continui disagi del servizio. Problemi che, anziché diminuire, continuano ad aumentare giorno dopo giorno. Ieri la società diche gestisce le linee della zona, Star Mobility ha annunciato che per oggi non saranno garantite circa 40 corse, di cui ben 12 tra la mattina e la sera riguardano i territori dei comuni coinvolti nella protesta.