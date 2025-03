Bergamonews.it - Discesa cancellata, doppio Super G: cambiano i programmi di Sofia Goggia a La Thuile

Leggi su Bergamonews.it

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile giunge alla penultima tappa del proprio calendario: in programma c’è un weekend in Val d’Aosta, a La, che è l’antipasto di quelle che saranno le finali di Sun Valley, nell’Idaho, Stati Uniti.La settimana valdostana è stata fortemente condizionata dal meteo: la neve che è caduta copiosa sulla pista ha convinto gli organizzatori a cancellare le due prove dipreviste per martedì e mercoledì e di conseguenza annullare anche lalibera che inizialmente doveva svolgersi giovedì 13 marzo, con iG nei due giorni successivi.Il calendario del fine-settimana è stato così rivoluzionato, anticipando di un giorno i dueG, programmati giovedì 13 e venerdì 14 marzo, entrambi alle 11 (con diretta come sempre sulle reti Rai e su Eurosport), mantenendo il sabato 15 come giorno di “scorta” qualora dovessero esserci ulteriori imprevisti.