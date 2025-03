Ilgiorno.it - Diritti doganali evasi, barca sotto sequestro

PORTO CERESIO (Varese)Le Fiamme Gialle del Servizio Navale di Porto Ceresio hanno sequestrato, per contrabbando, un natante svizzero, risultato di proprietà di un cittadino elvetico, l’imzione era in rimessa da tempo in un cantiere navale varesino. L’operazione è stata eseguita dai militari della Sezione Operativa Navale Lago di Lugano ed è scaturita nell’ambito di una più ampia attività di vigilanza doganale finalizzata al contrasto delle irregolarità relative all’immissione di beni extra-Ue nel territorio unionale. Nel caso dell’imzione è stato accertato dai finanzieri durante il controllo che il natante, di proprietà di un cittadino svizzero non residente in Italia, si trovava presso la struttura nautica da oltre cinque anni, senza che il proprietario avesse pagato iper "nazionalizzarlo".