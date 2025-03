Anteprima24.it - Diodato torna in estate con 15 concerti nei festival italiani: una data anche in Campania

Tempo di lettura: 2 minutiDopo il successo del tour teatrale,si prepara are sul palco con quindici appuntamenti live neidurante il corso della prossima. Il tour estivo partirà da Milano con il Mi Ami(24 maggio), proseguirà poi con Trento (27 giugno) e Susa (TO) in occasione di Borgate dal vivo (28 giugno). A luglio il cantautore sarà a Genova (12 luglio), a Firenze (18 luglio) dove si esibirà per il Musart, a Caserta (20 luglio) per Un’da Belvedere e a Cervia (RA) (25 luglio). A seguire, il tour continuerà ad agosto con Ostuni (BR) (2 agosto) in occasione del Locus, successivamentesarà a Barletta (BT) (3 agosto) per l’Oversound Music, poi a Palermo (9 agosto) per il Dream Pop Fest, a Macerata (14 agosto) e a Mantova (30 agosto) in occasione del Mantova Summer