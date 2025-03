.com - Diodato torna dal vivo nell’estate 2025 con 15 live, i biglietti

Leggi su .com

si prepara are sul palco con quindici appuntamentinei principali festival italianiDopo il successo del tour teatrale tutto sold out che ha visto il cantautore esibirsi nei teatri della penisola,si prepara are sul palco con quindici appuntamenti– prodotti e organizzati da Magellano Concerti – nei principali festival italiani durante il corso della prossima estate. Il tour estivo porterà la musica del cantautore nella magica atmosfera delle piazze e degli anfiteatri italiani, regalando al pubblico nuove emozioni e momenti indimenticabili.Il tour estivo dipartirà da Milano con il Mi Ami Festival (24 maggio), proseguirà poi con Trento (27 giugno – TrentoFest) e Susa (TO) in occasione di Borgate dal(28 giugno – Anfiteatro romano).