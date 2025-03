Ilfattoquotidiano.it - “Difficile da diagnosticare, colpisce più organi e non lascia scampo”: cos’è la Polg, la rara malattia genetica che ha ucciso il principe Federico di Lussemburgo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il giovanedise n’è andato il 1° marzo a 22 anni, a soli otto anni dalla diagnosi delladi cui soffriva. Lo annuncia una lunga lettera pubblicata nelle ultime ore dal padre, Roberto di, che lo ricorda affettuosamente come un supereroe, cui non mancavano mai il sorriso e il senso dell’humour nonostante le tragiche condizioni.“È con il cuore molto pesante che io e mia moglie vogliamo informarvi del decesso di nostro figlio, fondatore e direttore creativo dellaFoundation,”: così esordisce il padre Roberto nella toccante lettera, corredata da alcune foto, nella quale annuncia con la moglie, Giulia di Orange, la morte del loro figlio minore. Nipote del granduca Enrico, il giovaneera nato a Aix-en-Provence e, dopo aver vissuto brevemente a Londra, si era stabilito in Svizzera, dove aveva studiato.