Difesa Ue il voto all’Europarlamento frantuma maggioranza e opposizioni italiane

Bruxelles, 12 mar. (askanews) – Sia i partiti italiani delladi governo che quelli dell’opposizione si sono divisi al loro internondosi, neldell’Europarlamento non vincolante sulla risoluzione a favore in futuro di unaeuropea. Nel testo, che costituisce un contributo al cosiddetto “libro bianco” sullaUe, che la Commissione e l’Alta Rappresentante per la Politica estera comune dovrebbero presentare la prossima settimana, il Parlamento europeo chiede misure concrete per avviare “sforzi realmente innovativi” e azioni “simili a quelle utilizzate in tempo di guerra” per garantire la sicurezza dell’Unione. La risoluzione, adottata dalla plenaria con 419 voti a favore, 204 contrari e 46 astensioni, giudica favorevolmente il piano “ReArm Europe”, che la Commissione ha già annunciato a grandi linee (ma che non è ancora stato presentato formalmente con tutti i dettagli).