Lettera43.it - Difesa, Giorgetti: «Il riarmo dell’Ue non vada a discapito di sanità e servizi pubblici»

Leggi su Lettera43.it

Giancarlo, ha affrontato il tema dei dazi annunciati dagli Stati Uniti su prodotti italiani nel corso del question time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione di Italia Viva. Il ministro ha evidenziato l’incertezza che caratterizza il contesto geopolitico ed economico, affermando che «nessuno sa oggettivamente quello che ci aspetta, sicuramente è innegabile che la politica di introduzione dei dazi annunciata dall’amministrazione americana potrebbe danneggiare l’economia italiana come l’economia europea e, con un effetto a catena, il commercio globale», sottolineando come la concorrenza globale «spesso priva di regole», abbia «già penalizzato numerosi settori del sistema produttivo nazionale. Secondo il ministro «una guerra commerciale non conviene a nessuno», ma la situazione attuale potrebbe rappresentare un’opportunità per rivedere le dinamiche del commercio internazionale e per «far nascere un WTO più trasparente e a parità competitiva tra imprese».