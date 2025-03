Diciassettenne scomparso nel Milanese l’appello dello zio a Chi l’ha visto | Chiamaci risolveremo tutto insieme

Leggi su Open.online

«Nicola, non siamo arrabbiati,». Èlanciato in diretta stasera – mercoledì, 12 marzo – alla trasmissione Chidallo zio di Nicola, 17 anni, di cui la famiglia non ha più notizie da ieri. Il giovane, studente al terzo anno di liceo scientifico, vive a Bollate (Milano) con la famiglia. Secondo quanto riportato dal programma di Federica Sciarelli, ieri mattina si è allontanato da Garbagnate, dove va a scuola. Ha con sé il cellulare, che risulta spento, e i documenti.Nicola è alto 1,75, ha occhi e capelli castani; ieri mattina indossava un giubbotto nero, pantaloni scuri, e aveva uno zaino color jeans scuro. Come segni particolari, la trasmissione Rai nella scheda dedicata al ragazzo segnala una piccola cicatrice sulla fronte.