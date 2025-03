Anteprima24.it - Diciassettenne ferito da un colpo d’arma da fuoco a Napoli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUnincensurato è statoa una gamba, nel primo pomeriggio, a, da unda. I fatti sono avvenuti intorno alle 14, in via Nuova Poggioreale, di fronte all’istituto tecnico Leonardo Da Vinci, dove sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Il giovane, secondo quanto ricostruito dai militari, era in sella a uno scooter insieme ad un coetaneo quando è stato raggiunto da un proiettile alla coscia destra. Soccorso, è stato trasportato all’ospedale del Mare: non è in pericolo di vita. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica e il movente, tuttora poco chiari.L'articoloda undaproviene da Anteprima24.it.