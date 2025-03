Ilfattoquotidiano.it - Detenuto 56enne muore nel carcere di Perugia dopo avere appiccato un incendio nella cella

Unè mortoaver dato fuoco, forse in segno di protesta, alla suaneldi Capanne a. La vittima è un tunisino di 56 anni e a darne notizia è il segretario dell’Umbria del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), Fabrizio Bonino. “Il pur tempestivo intervento degli agenti non ha potuto impedire il tragico evento”, ha spiegato il sindacalista. Trasferito subito in ospedale, per ilnon c’è stato, però, nulla da fare.L’uomo era stato spostato dal reparto penale a quello circondariale ed “è lì che ha inscenato la folle e drammatica protesta che gli è costata la vita”, spiega Bonino. Sindacalista che segnala, in una nota, che il fatto è avvenutoterza sezione del, “da tempo al centro delle critiche sindacali per la sua fatiscenza“.