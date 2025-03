Ilgiorno.it - Desiderio, Carlo Magno e la Valle Camonica

Una serie di serate per raccontare agli appassionati alcune vicende storiche che caratterizzano lago d’Iseo e: territorio dove transitarono personaggi le cui gesta non solo sono narrate nei libri ma riecheggiano nelle leggende, tra cui Re, ultimo sovrano longobardo e, a cuidiede in sposa la figlia primogenita Anselperga. "L’Associazione Unità di salvaguardia del patrimonio archeologico, architettonico ed artistico della Franciacorta e Sebino bresciano anche per il 2025 propone il ciclo di conferenze dal titolo “Serate di Storia e Archeologia“, giunte alla loro 25esima edizione – spiega l’archeologo Angelo Valsecchi - Per questa edizione abbiamo il patrocinio Società Storico-Antropologica della". Nella prima serata, il 14 marzo, si parlerà delle indagini archeologiche in corso a Dos dell’Arca, piccola collina sul versante orientale della, che risulta essere tra i contesti più interessanti per la ricerca archeologica e per l’arte rupestre del territorio camuno.