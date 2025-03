Anteprima24.it - Denso, i lavoratori incrociano le braccia: futuro sempre più a rischio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSciopero di otto ore alladi Pianodardine, organizzato da Uilm e Fiom, che ha generato anche una divisione tra i sindacati e preoccupazioni per iloccupazionale di 200.La scadenza imminente del contratto di solidarietà sembra essere un elemento cruciale: senza un rinnovo, potrebbero scattare licenziamenti collettivi, con gravi conseguenze per ie per l’intera comunità locale. Inoltre, la crisi nel settore automotive aggiunge ulteriore complessità, rendendo ogni decisione particolarmente delicata.Le segreterie provinciali di Fim, Fismic e Uglm sembrano sollecitare un approccio più razionale, favorendo il dialogo con l’azienda attraverso l’Unione Industriale, per evitare conseguenze più gravi come la perdita di investimenti e posti di lavoro.