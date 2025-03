Ilnapolista.it - Dembelé si è riscattato dall’errore col Barcellona del 2019. È stato decisivo e ormai è un’abitudine (Equipe)

Ousmane, come racconta l’, è uno dei maggiori protagonisti della stagione del Psg e nello specifico della partita contro il Liverpool giocata ieri sera, con un’ennesima prestazione decisiva e un gol su rigore perfetto.un abitudine ()Di seguito quanto si legge sull’:“Dembélé, e la partita al Parco dei Principi di mercoledì scorso (0-1) aveva invece rappresentato un’eccezione in un 2025 prolifico in fase realizzativa. In quell’azione, il numero 10 parigino ha mostrato quanto sia cambiato. Schierato da falso nove, un’altra consuetudine, ha illuminato la serata con il suo straordinario senso del gioco. Questo si traduce in un posizionamento sempre intelligente, tra le linee, alla giusta distanza dall’avversario per essere servito.