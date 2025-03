Thesocialpost.it - Delitto Garlasco, non solo analisi sul Dna per Andrea Sempio: anche su scarpe e oggetti in casa Poggi

Leggi su Thesocialpost.it

Giovedì 13 marzo sarà una giornata cruciale per i nuovi sviluppi deldi, il caso che nel 2007 sconvolse l’Italia con l’omicidio di Chiara. Dopo 18 anni, le indagini prendono una nuova direzione con l’iscrizione nel registro degli indagati di, amico del fratello della vittima, per concorso in omicidio.Leggi: Raffaele Sollecito difende Alberto Stasi: “Ho sempre creduto nella sua innocenza. Gli ho scrittouna lettera”Prelievo coatto e nuove indaginidovrà presentarsi nella sede della scientifica dei carabinieri di Milano per sottoporsi all’esame salivare e al tampone. Il 37enne aveva inizialmente rifiutato il consenso al prelievo, ma il gip di Pavia ha ordinato il prelievo coatto, al quale non potrà sottrarsi. Gli inquirenti dispongono di nuovi elementi oltre al DNA, tra cui alcune telefonate sospette effettuate daprima dele tracce mai analizzate fino ad oggi.