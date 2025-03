Lapresse.it - Delitto Garlasco, legali Stasi: “Valuteremo istanza di revisione dopo indagini”

di Albertovaluteranno se chiedere un processo di“gli sviluppi” e aver preso visione “degli atti coperti da segreto istruttorio” della nuova indagine della Procura di Pavia su Andrea Sempio. “Poi naturalmente agiremo”, afferma l’avvocata Giada Bocellari che con il collega Antonio De Renzis assiste il 41enne che sta scontando 16 anni nel carcere di Bollate per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa ail 13 agosto 2007. Per il momento i difensori non presenterannodialla Corte d’appello di Brescia.La famiglia di Chiara Poggi: “Un calvario che si riapre”“Un calvario che si riapre”, “diciotto anni sia io che mia moglie che nostro figlio pensavamo che fosse finita. Finita-finita. E invece.”. Così, in una intervista a Repubblica Giuseppe e Rita Poggi, genitori di Chiara, commentano l’iscrizione nel registro degli indagati di Sempio, amico del fratello di Chiara, Marco.